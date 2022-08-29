Vali Yavuz, şehit aileleri ve gaziler ile boğaz turuna çıktı

Vali Seddar Yavuz, Valilik ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı TCGS Güven Komutanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle şehit aileleri, gazi ve gazi aileleri onuruna düzenlenen seyir programına katıldı. Programa Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Kamil Tüylüoğlu, şehit aileleri ile gazi ve gazi aileleri katıldı.

İSTANBUL BOĞAZ TURU

Tören mangası ile karşılanan Vali Seddar Yavuz, beraberindekiler ile birlikte Başiskele NATO iskelesinden seyrin gerçekleşeceği gemiye bindiler. Burada şehit aileleri, gazi ve gazi aileleri ile yakından ilgilenen Vali Yavuz, her birinin masasına giderek bir süre sohbet etti, hal ve hatırlarını sordu. Çocuklarla da ilgilenen, onlarla seyir gemisini gezen Vali Yavuz, çocuklara hediyeler verdi. İzmit Körfezi’nden başlayan seyir programı İstanbul Boğaz turu ile devam etti. Yenilen yemeklerin ardından Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi.

“AĞUSTOS AYI, ZAFERLER AYIDIR”

Programda konuşan Vali Seddar Yavuz, “Türk tarihinde ağustos ayı hep zaferler ayıdır. Allah’a hamdolsun ki Türk milleti tarih boyunca egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne göz dikenlerin gözlerini çıkarmış, ellerini kırmıştır. Yine 26 Ağustos’u idrak ettik. Merhum Sultan Alparslan’ı ve kutlu askerlerini rahmetle, şükranla yâd ettik. Anadolu’nun kapılarını bizlere açtılar. Yine 30 Ağustos Zafer Bayramımızda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk Milleti bir destan yazmıştır. Kurtuluş Savaşımızın eşsiz komutanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, şükranla yâd ediyoruz” dedi.

“ŞEREF VE ONUR VERDİNİZ”

Şehit aileleri ve gazilere seslenen Vali Yavuz, “Sizlere minnettarız, çünkü sizler olmasanız bu bayrağımız nazlı nazlı dalgalanmaz, ezanlarımız hür ve bağımsız bir şekilde minarelerimizde yankılanmaz, hür ve bağımsız yaşayamayız. O yüzden size ne kadar minnet, şükran duysak azdır. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle sizlerle bir arada olmak istedik. Davetimize icabet ederek şeref ve onur verdiniz. Sizlerin her zaman emrinde ve hizmetinde olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Allah sizleri inşallah cennetinde evlatlarınızla buluştursun” diyerek katılımcıların ve aziz Türk Milleti’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik etti.