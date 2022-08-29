29 Ağu 2022 - 15:36- Gündem G: 29 Ağu 2022 - 15:37

“30 Ağustos, bağımsızlığımızın müjdeleyicisidir”

Vali Seddar Yavuz, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Mesajında Vali Yavuz, “Vatan toprağımızın düşman...
“30 Ağustos, bağımsızlığımızın müjdeleyicisidir” mask

Vali Seddar Yavuz, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Mesajında Vali Yavuz, “Vatan toprağımızın düşman işgalinden kurtuluşunu, milletimizin bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi’nin 100. yıldönümünü aziz milletimizle birlik ve beraberlik içerisinde, büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos Zaferi, önemli bir askeri başarı olmanın yanında milletimizin sarsılmaz azminin, sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, eşsiz kahramanlığın, güçlü birlik ve beraberliğin de unutulmaz sembolüdür. Tarih boyunca Büyük Taarruz Ruhu, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız badireleri aşmamızda en büyük güvencemiz olacaktır” dedi.
# bir, Seddar Yavuz, 30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ağu 2022 - 15:36 - Gündem

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