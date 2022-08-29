“Zafer Bayramımızı dünya var oldukça kutlayacağız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, “30 Ağustos; milletimizin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki inanç, irade ve kararlılığını bütün dünyaya göstererek Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun bir mihenk taşını ve ‘Milli Mücadelenin’ dönüm noktasını oluşturmuştur. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı dünya var oldukça Türk milleti; varlığından, birliğinden ve tam bağımsızlığından asla taviz vermeden, hiçbir engel tanımadan, ulusça anlamını, önemini, o dönemi yaşayarak ve hissederek büyük onur, gurur, mutluluk, saygı ve sevgi, coşku ile kutlayacaktır” dedi.