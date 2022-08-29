Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, “Anadolu’nun ebediyen Türk yurdu olduğunun ve milletimizin esarete asla boyun eğmeyeceğinin dosta düşmana ilan edildiği 30 Ağustos Zaferi, Aziz Milletin Ordusuyla bütünleştiği, ayağındaki çarığı, torbasındaki azığı paylaştığı, gözünü kırpmadan canını vatanı uğruna feda ettiği bir mücadelenin sonucudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne giden yolda büyük bir dönüm noktası olan bu Büyük Zafer, Milletimizin en çaresiz zamanlarda bile en büyük güçlükleri aşabileceğinin göstergesidir. Bizi, güçlü Türkiye hedefinden saptırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir” dedi.
29 Ağu 2022 - 15:36- Gündem Güncelleme: 29 Ağu 2022 - 15:38
“30 Ağustos, esarete asla boyun eğmeyeceğimizin ilanı”
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, “Anadolu’nun ebediyen Türk yurdu olduğunun ve milletimizin esarete asla...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.