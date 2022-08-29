“30 Ağustos, esarete asla boyun eğmeyeceğimizin ilanı”

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, “Anadolu’nun ebediyen Türk yurdu olduğunun ve milletimizin esarete asla boyun eğmeyeceğinin dosta düşmana ilan edildiği 30 Ağustos Zaferi, Aziz Milletin Ordusuyla bütünleştiği, ayağındaki çarığı, torbasındaki azığı paylaştığı, gözünü kırpmadan canını vatanı uğruna feda ettiği bir mücadelenin sonucudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne giden yolda büyük bir dönüm noktası olan bu Büyük Zafer, Milletimizin en çaresiz zamanlarda bile en büyük güçlükleri aşabileceğinin göstergesidir. Bizi, güçlü Türkiye hedefinden saptırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir” dedi.