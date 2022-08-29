29 Ağu 2022 - 15:55- Gündem G: 29 Ağu 2022 - 15:57

Kandıra sahilinde çirkin görüntüler

Kandıra'nın Sarısu Plajını hafta sonu yüzlerce tatilci akın etti. Plajda tatilciler tarafından bırakılan çöpler tepkilere neden oldu

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Kandıra sahilinde çirkin görüntüler mask
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Yaz turizminin merkezlerinden Kandıra‘da sahilleri çevre kirliliği ile baş edemiyor. Kocaeli’de deniz ve yeşilin buluştuğu nokta olan Kandıra’ya gelen tatilciler sorumsuzca hareket ediyor. Çöplerini ortaya bırakanlar ve doğayı kirletenler ise denetimden nasibini almıyor. Kandıra’da kamp yapanların, kampları bittikten sonra çöplerini kamp yaptıkları alana bırakıyor. Köpekler ve yabani hayvanlar ise bu çöpleri dağıtıyor ve çevre kirliliği böylece artıyor. Kandıra sahillerinde kayalık kenarlarına bırakılan çöpler çirkin görüntüler oluşturdu. Kandıra'nın Sarısu Plajı hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Yüzlerce vatandaşın akın ettiği Sarısu Plajı'nda kayalıklara bırakıldığı görülen çöpler pes dedirtti.
# çevre, Kandıra, ile

29 Ağu 2022 - 15:55 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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