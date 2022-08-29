Kandıra sahilinde çirkin görüntüler

Yaz turizminin merkezlerinden Kandıra‘da sahilleri çevre kirliliği ile baş edemiyor. Kocaeli’de deniz ve yeşilin buluştuğu nokta olan Kandıra’ya gelen tatilciler sorumsuzca hareket ediyor. Çöplerini ortaya bırakanlar ve doğayı kirletenler ise denetimden nasibini almıyor. Kandıra’da kamp yapanların, kampları bittikten sonra çöplerini kamp yaptıkları alana bırakıyor. Köpekler ve yabani hayvanlar ise bu çöpleri dağıtıyor ve çevre kirliliği böylece artıyor. Kandıra sahillerinde kayalık kenarlarına bırakılan çöpler çirkin görüntüler oluşturdu. Kandıra'nın Sarısu Plajı hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Yüzlerce vatandaşın akın ettiği Sarısu Plajı'nda kayalıklara bırakıldığı görülen çöpler pes dedirtti.