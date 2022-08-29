401 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor. Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 401 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı. Yabancı uyruklu şahıslardan 174'ü dün, 227'si ise bugün sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.