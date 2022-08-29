29 Ağu 2022 - 15:59- Asayiş G: 29 Ağu 2022 - 16:01

401 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 401 yabancı uyruklu şahıs ülkelerine gönderildi.

401 kaçak göçmen sınır dışı edildi mask

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor. Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 401 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı. Yabancı uyruklu şahıslardan 174'ü dün, 227'si ise bugün sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.
# yabancı uyruklu

29 Ağu 2022 - 15:59 - Asayiş

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