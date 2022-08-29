29 Ağu 2022 - 17:55- Asayiş G: 29 Ağu 2022 - 21:49

Seyir halindeki otobüste yangın çıktı

Derince'de seyir halindeki otobüsün motor kısmında yangın çıktı. Şoförün dikkati sayesinde yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.
Seyir halindeki otobüste yangın çıktı mask
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Yangın, D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 41 BR 285 plakalı halk otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Olayı fark eden şoför, otobüsü durdurarak hemen yolcuları indirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın büyümeden söndürülürken, herhangi bir yaralanan olmadı.
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29 Ağu 2022 - 17:55 İHA Kocaeli- Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Izmitli - Hep aynı seri araçlar ilk gelen otobüsler bu araçlarda sıkıntı var acaba imalatranmi katlanıyor araştıralım

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Ağustos 20:20
01

Ali - İETT Otobüsü olsaydı şimdi bütün yandaş kanallar da flaş haber olurdu.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Ağustos 19:10

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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