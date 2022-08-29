Yangın, D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 41 BR 285 plakalı halk otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Olayı fark eden şoför, otobüsü durdurarak hemen yolcuları indirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın büyümeden söndürülürken, herhangi bir yaralanan olmadı.
29 Ağu 2022 - 17:55- Asayiş Güncelleme: 29 Ağu 2022 - 17:56
Seyir halindeki otobüste yangın çıktı, şoförün dikkati faciayı önledi
Derince'de seyir halindeki otobüsün motor kısmında yangın çıktı. Şoförün dikkati sayesinde yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.