29 Ağu 2022 - 21:38- Asayiş G: 29 Ağu 2022 - 21:41

27 yıl hapis cezası vardı, polis ekiplerince yakalandı

İzmit'te 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandı.
27 yıl hapis cezası vardı, polis ekiplerince yakalandı mask

Alınan bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli hırsızlık suçlarından toplam 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.L., İzmit ilçesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29 Ağu 2022 - 21:38 İHA Kocaeli- Asayiş

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