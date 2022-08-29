Bilgin adaylığını resmen duyurdu!

CHP Derince eski İlçe Başkanı Birkan Koçak’ın taciz iddiasıyla görevden alınmasının ardından ilçe başkanlığı görevine Elvan Sarım atanmıştı. İlçe başkanının değişmesinden sonra suların yine durulmadığı CHP Derince’de 17 kişilik yönetiminden 9’u birden istifa etmiş ve yönetim düşmüştü. Yönetimin düşmesi sonrası genel merkez tarafından geçici yönetim ve kongre kararı alınan CHP Derince İlçe Başkanlığı için Atasoy Bilgin aday açıklamıştı. Atasoy Bilgin bugün akşam saatlerinde Derince İlçe Binasında yaptığı basın açıklaması ile adaylığını resmen duyurdu. Yaklaşık 100 üyenin katıldığı açıklamaya görevden alınan İlçe Başkanı Birkan Koçak ve adaylığını açıklayan Avukat Orkun Utkubaş da katıldı.

“DİLEKÇELER İLE YÖNETİMİN DÜŞÜRÜLMESİ GELENEĞİMİZDE YOKTUR”

CHP kurtuluşun ve ümidin partisidir diyerek açıklamasını yapan İlçe Başkan Adayı Atasoy Bilgin, “Türkiye Cumhuriyeti çok zor süreçlerden geçiyor. CHP yarınların umududur. 18 Eylül tarihinde ilçe örgütümüzde seçim yenilenecek. Hepimiz bu sürecin nasıl gerçekleştiğini biliyoruz. 2 yıl önce yapılmıştı en son kongre. Önümüzdeki ay için erken kongre kararı alındı. Derince için sıkıntılı bir süreç yaşandı. Son olarak görev yapan İlçe Başkanı Elvan Sarı’nın yönetiminin düşürülmesi ile kongre kararı alındı. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir parti. Cumhuriyet Halk Partisinin geleneklerine bir çok demokratik yöntemler vardır. Danışma kurulları vardır, istişare vardır bu süreçler işletilmeden, ayrı ayrı günlerde ayrı ayrı sebeplerden alınan istifa dilekçelerin aynı gün verilerek yönetimin düşürülmesi geleneğimizde yoktur. Bunu partimizde olağanlaştırmak partimize yakışmaz” ifadelerini kullandı.

“ÖZ ELEŞTİRİ YAPMALARINI TAVSİYE EDERİM”

İstifaları yanlış bulduğunu belirten Aday Bilgin, “İnsani değerler siyasetin üzerinde olmalı. Siyaset yaparken de ahlaklı olmak lazım. Siyasetin temelinde insan olmalı. Siyaset yaparken yoldaşlık duygusunu hissetmek lazım. Yönetimin bu şekilde düşürülmesini yanlış buluyorum. Bunu yapan arkadaşların farklı gerekçeleri olabilir. Öz eleştiri yapmalarını tavsiye ederim. CHP Mahalle örgütleri ile kadın kolları ile sahada. İktidara gittiğimizin umudunu herkese hissettirmemiz lazım. Pandemide sokağa çıkamadık. Pandemi sonrası parti içerisinde karışıklık oldu. Kocaeli’de en potansiyeli olan ilçe durağan hale geldi” dedi.

Herkesin önümüzdeki seçimlere odaklanması gerektiğini söyleyen Bilgin, “Bu seçimin kazanılmasının yolu da parti politikalarını halk ile buluşturmaktır. İktidara geliyoruz. Bunu sokakta herkese hissettirmemiz lazım. Bize umut bağlayan gençlere hissettirmemiz lazım. Biz bunun için adayız. Küçük hesaplarla yönetim değiştirerek koltuğa sahip olmak bir şey getirmez. Ben daha önce 2 dönem ilçe başkanlığı yaptım. O zaman da bir şey katabilmek adına yaptım. AKP’nin kılıcının en keskin olduğu süreçlerde ilçe başkanlığı yaptım. Bu tecrübe ile ilçe başkanlığına aday oldum. Geliyor Gelmekte olan. İstanbul’da da söylemiştik. Her şey çok güzel olacak” şeklinde konuştu.

“PARTİNİN KAVGALARDAN UZAK DURMASI LAZIM”

Bilgin son olarak, “Bu partinin kavgalardan uzak durması lazım. Eleştirmek başka bir şeydir. Ben de eleştirdim ama hakaret etmedim, ötekileştirmedim. Eleştirdiğim arkadaşlarım ile görüşebilmeliyim de. Arkadaşlarımız küserse parti kaybeder. Delegasyon da üyelerde bizim. Hepimizin tek amacı iktidar olmak. Aday olan diğer arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullanarak konuşmasını sonlandırdı.