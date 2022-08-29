Cafer Gürfidan vefat etti

İzmit Karabaş Mahallesi sakinlerinden, İzmit Sanayi Sitesi Başkanlığı görevini yürüten Muzaffer Gürfidan ile Mualla Nigiz’in babaları, İzmit’in ilk oto yedek parçacısı, sanayi çarşısı eski esnaflarından, Cafer Gürfidan (96) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Merhumun cenazesi yarın öğle namazını takiben Fevziye Camiinden kaldırılacak.