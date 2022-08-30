30 Ağu 2022 - 10:00- Asayiş G: 30 Ağu 2022 - 10:03

Bıçakla birbirlerine girdiler, otomobil kana bulandı

İzmit'te otomobil içinde oturan iki şahıs bıçakla birbirlerine saldırdı. Otomobil kana bulanırken, öfkeli şahıslar ise güçlükle ayrıldı.

Bıçakla birbirlerine girdiler, otomobil kana bulandı mask
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Olay, gece saatlerinde Çukurbağ Mahallesi Gazi Hakan Bilgi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 AYE 295 Tofaş marka otomobil içinde oturan iki şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şahıslar birbirlerine bıçakla saldırmaya başladı. Arbede sırasında iki kişi de yaralanırken, otomobil ise kana bulandı. Aynı zamanda otomobilin camlarının kırılması neticesinde maddi hasar oluştu. Sesleri duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli şahısları ayırmaya çalıştı. Zorluk çıkaran şahıslar, polis memurunun havaya bir el ateş etmesiyle ayrıldı. Yaralanan şahıslar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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30 Ağu 2022 - 10:00 - Asayiş

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Yorumlar

(3)
02

Murti - Ne varsa bu araçları kullananlardan çıkıyor sık sık durdurulup kontrol edilmeliler her bakımdan...

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 30 Ağustos 10:26
01

Vatandaş - Devlet Devlet olsa bu tofaşları tospaları torosları yollardan çeker doğru hurdalığa ama nerde öyle devlet kalmış mı acaba

Yanıtla . 12Beğen . 1Beğenme 30 Ağustos 10:05
03

Erol Demirbek Türk - @Vatandaş 01 nolu yoruma cevabı: otomobilin kralıdır tofaş ve renolar. her işe her yola gelirler.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 30 Ağustos 10:35
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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