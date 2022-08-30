Olay, 22.30 sıralarında Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi Leyla Atakan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde devriye atan bekçiler, araç içerisinde bulunan F.Z. ve H.A. isimli iki şahsın durumundan şüphelenmesi üzerine şahıslara GBT sorgusu yaptı. Sorgu esnasında araçta 2 payp ve payp içerisinde bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
30 Ağu 2022 - 10:00- Asayiş Güncelleme: 30 Ağu 2022 - 10:04
Uyuşturucu madde alan gençleri şüpheli hareketleri ele verdi
Gölcük'te bekçilerin hareketlerinden şüphelendiği 2 şüphelinin bulunduğu araçtan uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat çıktı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.