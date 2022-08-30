30 Ağu 2022 - 10:00- Asayiş G: 30 Ağu 2022 - 10:04

Uyuşturucu madde alan gençleri şüpheli hareketleri ele verdi

Gölcük'te bekçilerin hareketlerinden şüphelendiği 2 şüphelinin bulunduğu araçtan uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat çıktı.
Uyuşturucu madde alan gençleri şüpheli hareketleri ele verdi mask

Olay, 22.30 sıralarında Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi Leyla Atakan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde devriye atan bekçiler, araç içerisinde bulunan F.Z. ve H.A. isimli iki şahsın durumundan şüphelenmesi üzerine şahıslara GBT sorgusu yaptı. Sorgu esnasında araçta 2 payp ve payp içerisinde bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
# Değirmendere Yalı Mahallesi, Leyla Atakan Caddesi, bir, polis, tarafından, Araç

30 Ağu 2022 - 10:00 - Asayiş

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