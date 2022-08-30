30 Ağu 2022 - 10:30- Asayiş G: 30 Ağu 2022 - 10:33

Yoldan geçenlere küfür edip, silah çekti

İzmit’te alkollü olduğu iddia edilen şüpheli, yoldan geçen gençlere küfür edip, silah doğrultmasının ardından gözaltına alındı.
Yoldan geçenlere küfür edip, silah çekti mask

Olay, gece 23.30 sıralarında Hacı Hızır Mahallesi Alemdar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında oturup alkol aldığı öne sürülen iki şahıs caddeden geçen bir grup gence küfür etmeye başladı. Ardından şahıslardan birinin silah çekmesi üzerine gençler olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Gençler cadde üzerinde devriye atan bekçi ekiplerine durumu bildirdi. Şahıslara üst araması yapan bekçiler, V.A. isimli şüphelinin üzerinde kurusıkı tabanca buldu. Şüpheli olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. B.Ç. ve K.M.U. isimli gençler ise şahıstan şikayetçi oldu.
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30 Ağu 2022 - 10:30 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

K.s - Denetimli serbestlik dışarda gezer şasirdikmi aslaaaaa

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 30 Ağustos 11:38

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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