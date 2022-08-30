Üniversite sınavına hazırlık kursunda dönem dersleri başlıyor

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ücretsiz kurs merkezi Çınar Akademi’de kurslar başlıyor. 11 ve 12. sınıflar ile mezun grupta yer alan öğrenciler için verilen üniversite sınavı hazırlık kursları 12 Eylül’de dönem derslerine başlıyor. Ücretsiz kurs desteği almak isteyen öğrenciler Çınar Akademi Kurs Merkezine giderek başvuru yapabilir.