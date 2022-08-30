30 Ağu 2022 - 11:21- Eğitim G: 30 Ağu 2022 - 11:46

Üniversite sınavına hazırlık kursunda dönem dersleri başlıyor

İzmit Belediyesi’nin üniversiteye hazırlanan gençler için açtığı ücretsiz kurs merkezinde dönem dersleri başlıyor.
Üniversite sınavına hazırlık kursunda dönem dersleri başlıyor mask

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ücretsiz kurs merkezi Çınar Akademi’de kurslar başlıyor. 11 ve 12. sınıflar ile mezun grupta yer alan öğrenciler için verilen üniversite sınavı hazırlık kursları 12 Eylül’de dönem derslerine başlıyor. Ücretsiz kurs desteği almak isteyen öğrenciler Çınar Akademi Kurs Merkezine giderek başvuru yapabilir.
# ile, İzmit belediyesi

30 Ağu 2022 - 11:21 İHA Kocaeli- Eğitim

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.976.413 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başiskele Yaz Okulları’ndan coşkulu kapanış mask
Başiskele Yaz Okulları’ndan coşkulu kapanış
ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları'ndan yeni döneme hızlı başlangıç mask
ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları'ndan yeni döneme hızlı başlangıç
Hem takı yapmayı öğrendiler hem de eğlendiler mask
Hem takı yapmayı öğrendiler hem de eğlendiler
Kocaeli Bilnet’in E-Twinning Projesi taçlandırıldı mask
Kocaeli Bilnet’in E-Twinning Projesi taçlandırıldı
Hem öğreniyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyorlar mask
Hem öğreniyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyorlar
ODTÜ GV Okulları’nda seminer dönemi başladı mask
ODTÜ GV Okulları’nda seminer dönemi başladı
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL