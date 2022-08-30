Süper ve 1. Amatör Lig’de gruplar belli oluyor

2022-2023 Sezonu Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Lig kura çekimi 2 Eylül Cuma saat 17.00’de Hasan Doğan Amatörevi KASKF Eğitim Salonu’nda yapılacak. Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Lig de yer alan takımlar için gönderilen listede ismi yer alan ancak lige katılım sağlamak istemeyen kulüpler perşembe günü mesai bitimine kadar Futbol İl Temsilciliği’ne dilekçe ile konuyu bildirmeleri gerekiyor. Çekilen takım olmazsa bu sezon Süper Amatör Lig’de 27, 1. Amatör Lig’de de 39 takım mücadele edecek.
2022-2023 SEZONU SÜPER AMATÖR LİG TAKIMLARI
Bağdatspor
Kocaeli Güneşspor
Arslanbey Organize
Mertspor
Darıca Kültür
Derince Sırrıpaşa
Hereke Yıldız
Başiskele Damlar
Çınarlıspor
Derincespor
Arslanbey GB.
Diliskelesi
Dilovası Belediye
İhsaniyepor
Köseköy Ateşspor
Suadiyespor
Doğantepespor
Çayırovaspor
Karamürselspor
Alikahyaspor
Başiekele Belediye
Bekirderespor
Çayırova Menderes
Gebze Beylikbağı
Hisareynspor
İzmit Gültepespor
Seka Doğan
2022-2023 SEZONU 1. AMATÖR LİG TAKIMLARI
Başaranspor
Kartepe Belediye
Yavuzspor
Darıca Türkeli
Eşmespor
Gebze Beşköy
Hereke Gençlik
İzmit Erenler
İzmit GB.
Karatepespor
Körfez GB.
Bağçeşmespor
Çayırova Fatih
Derince GB.
Osmanlı 41
Büyükderbent
Maşukiyespor
Acısuspor
Anadolu 1971
Bahçecikspor
Beylikbağı Karadeniz
Çamçukurspor
Çerkeşlispor
Çubuklu Bala
Darıcaspor
Derince Birlikspor
Gölcük Çiftlik
Gölcük İY.
İzmit Selanik
İzmit Yenimahalle
Kandıra GB.
Kavaklıspor
Körfez Esenspor
Kullarspor
Şirinspor
Tavşancılspor
Uzuntarla Belediye
Yazlıkspor
Yeniyalı Barbaros
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.