30 Ağu 2022 - 11:26- Spor G: 30 Ağu 2022 - 11:27

Süper ve 1. Amatör Lig’de gruplar belli oluyor

2022-2023 Sezonu Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Lig kura çekimi 2 Eylül Cuma saat 17.00’de Hasan Doğan Amatörevi KASKF Eğitim Salonu’nda yapılacak. Sü...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Süper ve 1. Amatör Lig’de gruplar belli oluyor mask

2022-2023 Sezonu Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Lig kura çekimi 2 Eylül Cuma saat 17.00’de Hasan Doğan Amatörevi KASKF Eğitim Salonu’nda yapılacak. Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Lig de yer alan takımlar için gönderilen listede ismi yer alan ancak lige katılım sağlamak istemeyen kulüpler perşembe günü mesai bitimine kadar Futbol İl Temsilciliği’ne dilekçe ile konuyu bildirmeleri gerekiyor. Çekilen takım olmazsa bu sezon Süper Amatör Lig’de 27, 1. Amatör Lig’de de 39 takım mücadele edecek.

2022-2023 SEZONU SÜPER AMATÖR LİG TAKIMLARI

Bağdatspor

Kocaeli Güneşspor

Arslanbey Organize

Mertspor

Darıca Kültür

Derince Sırrıpaşa

Hereke Yıldız

Başiskele Damlar

Çınarlıspor

Derincespor

Arslanbey GB.

Diliskelesi

Dilovası Belediye

İhsaniyepor

Köseköy Ateşspor

Suadiyespor

Doğantepespor

Çayırovaspor

Karamürselspor

Alikahyaspor

Başiekele Belediye

Bekirderespor

Çayırova Menderes

Gebze Beylikbağı

Hisareynspor

İzmit Gültepespor

Seka Doğan

2022-2023 SEZONU 1. AMATÖR LİG TAKIMLARI

Başaranspor

Kartepe Belediye

Yavuzspor

Darıca Türkeli

Eşmespor

Gebze Beşköy

Hereke Gençlik

İzmit Erenler

İzmit GB.

Karatepespor

Körfez GB.

Bağçeşmespor

Çayırova Fatih

Derince GB.

Osmanlı 41

Büyükderbent

Maşukiyespor

Acısuspor

Anadolu 1971

Bahçecikspor

Beylikbağı Karadeniz

Çamçukurspor

Çerkeşlispor

Çubuklu Bala

Darıcaspor

Derince Birlikspor

Gölcük Çiftlik

Gölcük İY.

İzmit Selanik

İzmit Yenimahalle

Kandıra GB.

Kavaklıspor

Körfez Esenspor

Kullarspor

Şirinspor

Tavşancılspor

Uzuntarla Belediye

Yazlıkspor

Yeniyalı Barbaros

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30 Ağu 2022 - 11:26 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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