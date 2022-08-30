30 Ağu 2022 - 11:27- Spor G: 30 Ağu 2022 - 11:28

Sezon son dakika golleri ile açıldı

2. Lig Kırmızı Grup’ta bir birinden çekişmeli maçlar oynandı. Kocaelispor ilk maçında Kırklarlispor’u 2-1 mağlup etti ve Zonguldak Kömürspor’un ard...

Erdem ÖVÜÇ
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Sezon son dakika golleri ile açıldı mask

2. Lig Kırmızı Grup’ta bir birinden çekişmeli maçlar oynandı. Kocaelispor ilk maçında Kırklarlispor’u 2-1 mağlup etti ve Zonguldak Kömürspor’un ardından ilk haftayı ikinci sırada tamamladı. İlk haftaya ise son dakikalarda atılan goller damga vurdu.

İSKENDERUN 102’DE ATTI

Güçlü bir kadro kuran İskenderunspor, transfer yasaklısı Balıkesirspor karşısında galibiyete 102. dakikada Kocaelispor’un eski futbolcusu İrfan Başaran’ın penaltı golü ile ulaştı. Ali Keten de mücadelede 11’de şans buldu. Diyarbekirspor, Uşakspor’u 90+7. dakikada Cihan Aydın’ın golü ile mağlup etti.

UĞUR CAN SEVİNDİ, YAĞIZ AKTAŞ ÜZÜLDÜ

Vanspor sahasında Pazarspor’u 90+4’te bir ara Kocaelispor ile antrenmanlara çıkan Yaser Hacımustafaoğlu’nun golü ile 1-0 yendi. Van ekibinde İzmitli Uğur Can maça 11’de başladı ve 70. dakika sahada kaldı. Pazarspor’un İzmitlisi Yağız Aktaş ise 11’de maça başlarken 62 dakika mücadele etti. 1461 FK deplasmanda Adıyaman FK’yı 90+5’te Atalay Yıldırım’ın golü ile devirdi ve 3 puanı cebine koydu.

ZONGULDAK’TAN 4 GOLLÜ ZAFER

Etimesgut ile Sarıyer 1-1 berabere kalırken, ev sahibi takım adına gol 22. dakikada Turan Yılmaz’dan, konuk ekip Sarıyer adına da gol Emir Can Sayar’dan geldi. İlk haftanın tek çift farklı galibiyeti Zonguldak Kömür’den geldi. Fethiyespor’u 4-2 mağlup eden Batı Karadeniz ekibinde golleri Eray Ataklı (2), Hüseyin Yılmaz ve Hakan Çevik kaydetti. Sinan Kalaycı’nın dublesi Fethiye’ye yetmedi.

KEMAL CAN’IN TAKIMI MAĞLUP

Serik Belediyespor deplasmanda Kastamonuspor’u 2-1 ile geçti. Serik, Mehmet Demirözü’nün golü ile öne geçerken, Kastamonu Ergin Keleş karşılık verdi. Ancak bitime 7 dakika kala sahneye çıkan Erdi Zengin, Antalya temsilcisine 3 puan kazandırdı. Kastamonu ekibinde 41 numarayı giyen Kemal Can Aydemir 90 dakika sahada kaldı. Karacabey – Buca ve Ankara Demir – Kırşehir maçlarında gol sesi çıkmadı.

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30 Ağu 2022 - 11:27 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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