BAL’da rakiplerimiz belli oldu

Bölgesel Amatör Lig’de 2022-2023 sezonunda mücadele edecek Kocaeli takımlarının yer alacağı gruplar ve rakipleri belli oldu. Buna göre Gölcükspor, Yuvacıkspor ve Kocaeli Harb-İş 13. Grup’ta, Değirmenderespor, Kullar 1975, Gebzespor ve Gebze Tayfunspor da 14. grupta yer alacak. Temsilcilerimizi bir birinden zorlu rakipler bekliyor olacak.

BAL 13. GRUP

Gölcükspor

Yuvacıkspor

Kocaeli Harb-İş

Babaeskispor

Bayrampaşa Teknik

Beylerbeyi 1911

Bursa Doğugücü

Bursa Zaferspor

Görükle İpek

Haliçspor

Kavaklıspor

Sancaktepe FK

Silivrispor

Uzunköprüspor

BAL 14. GRUP

Değirmenderespor

Kullar 1975

Gebzespor

Gebze Tayfunspor

Altınova Belediye

Cankurtaranspor

Erka Akhisarspor

Feriköy

İnegöl Kafkas

Kavacıkspor

Nilüfer Belediye

Nişantaşıspor

Osmaniye İstiklal

Yalovaspor