BAL’da rakiplerimiz belli oldu

Bölgesel Amatör Lig’de 2022-2023 sezonunda mücadele edecek Kocaeli takımlarının yer alacağı gruplar ve rakipleri belli oldu. Buna göre Gölcükspor, Yuvacıkspor ve Kocaeli Harb-İş 13. Grup’ta, Değirmenderespor, Kullar 1975, Gebzespor ve Gebze Tayfunspor da 14. grupta yer alacak. Temsilcilerimizi bir birinden zorlu rakipler bekliyor olacak.
BAL 13. GRUP
Gölcükspor
Yuvacıkspor
Kocaeli Harb-İş
Babaeskispor
Bayrampaşa Teknik
Beylerbeyi 1911
Bursa Doğugücü
Bursa Zaferspor
Görükle İpek
Haliçspor
Kavaklıspor
Sancaktepe FK
Silivrispor
Uzunköprüspor
BAL 14. GRUP
Değirmenderespor
Kullar 1975
Gebzespor
Gebze Tayfunspor
Altınova Belediye
Cankurtaranspor
Erka Akhisarspor
Feriköy
İnegöl Kafkas
Kavacıkspor
Nilüfer Belediye
Nişantaşıspor
Osmaniye İstiklal
Yalovaspor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.