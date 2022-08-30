30 Ağu 2022 - 11:42- Gündem G: 30 Ağu 2022 - 11:43

Sahillerde 121 kişi boğulmaktan kurtarıldı

KOSKEM liderliğinde Kocaeli sahillerinde görev yapan Büyükşehir ekipleri geçtiğimiz hafta 121 vatandaşı boğulmaktan kurtardı

Sahillerde 121 kişi boğulmaktan kurtarıldı mask
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Yaz sezonuyla Kocaeli sahillerinde görev yapan KOSKEM ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için canla başla çalışmalarına devam ediyor. Özellikle hafta sonu yaşanan yoğunluğa rağmen KOSKEM ekipleri, yüzlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor. Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi’ne bağlı olarak görev yapan cankurtaranlar geçen haftada 121 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı.

KOSKEM İLE HAYATA TUTUNDULAR

Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) Sahillerde cankurtaranlık hizmeti veriyor. Ekipler hafta sonu da dâhil olmak üzere sahillerde görev yapıyor. Ekipler geçtiğimiz hafta Cebeci’de 42, Kovanağzı’nda 3, Kumcağız’da 28, Miço’da 1, Kerpe’de 7, Sarısu’da 2, Seyrek’te 3, Bağırganlı’da 6, Karamürsel’de 3, Darıca’da 6, Bayramoğlu’nda da 20 kişi olmak üzere toplam 121 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı.

BU SEZON 1893 KİŞİ KURTARILDI

Kurtarmanın yanı sıra KOSKEM görev bölgelerinde 23 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verdi. KOSKEM ekipleri 15 Haziran’dan bugüne kadar ise 1893 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

# ile, sağlık, Darıca

30 Ağu 2022 - 11:42 - Gündem

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