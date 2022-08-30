30 Ağu 2022 - 11:57- Gündem G: 30 Ağu 2022 - 11:58

Büyükşehir, İzmitli şehidimizin kabrini yeniledi

İzmitli şehidimiz jandarma er Ayhan Akçin’in kabrine genel bakım yapan Büyükşehir, bayrak direğini de yenileyerek, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na yetiştirdi
Büyükşehir, İzmitli şehidimizin kabrini yeniledi mask
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İl genelindeki pek çok mezarlığın bakımlarını düzenli bir şekilde yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatan için canlarını feda eden şehitlerimizin ebedi istirahatgahlarına ise ayrı bir özen gösteriyor. Bu kapsamda İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi Körüktepe Mezarlığı’ndaki şehit Ayhan Akçin’in kabrinde düzenleme ve bakım çalışması yapan Büyükşehir A takım ekipleri, zamanla yıpranan bayrak direğini de yeniledi. Alikahya Atatürk Mahallesi Muhtarı Özgür Sarıca, 1996 yılında Tunceli'de şehit düşen jandarma er Ayhan Akçin’in Körüktepe Mezarlığı’nda kabrinin ve yıpranan bayrak direğinin yenilenmesini Muhtar Aktif Sistemi üzerinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne talep etti.

BAYRAK GÖNDERE ÇEKİLDİ

Muhtarlık İşleri Dairesi Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne bağlı A Takımı ekiplerince gerçekleştirilen keşif sonucunda, şehit Akçin’in kabri başındaki bayrak direğinin zamanla yıprandığı tespit edildi. Ekipler, kısa sürede bayrak direğinin montajını gerçekleştirdi. Şehidin kabri başına yapılan 2,5 metre yüksekliğindeki direğe yeni Türk bayrağı çekildi. Ekipler daha sonra şehit Ayhan Akçin’in kabrinin genel temizliğini gerçekleştirerek, güzel bir görünüme kavuşturdu.

ZAFER BAYRAMI’NA GÜZEL BİR HİZMET OLDU”

Alikahya Atatürk Mahalle Muhtarı Özgür Sarıca, şehit Ayhan Akçin’in kabrinin hatırasına yakışır bir şekilde düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Şehidimizin kabrinde bulunan ve zamanla yıpranan bayrak direğinin değiştirilmesi için Büyükşehir Belediyesi’ne talepte bulunduğunu anlatan Sarıca, “Sağ olsun ekipler hemen geldi ve bayrak direğini yenilediler. Şehidimin kabrinin genel temizliğini yaptılar, çiçek diktiler. 30 Ağustos Zafer Bayramı’na böyle güzel bir çalışma yaptılar. Mahalle halkı ve şahsım adına Başkanımız Tahir Büyükakın’a ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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30 Ağu 2022 - 11:57 - Gündem

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