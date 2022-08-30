30 Ağu 2022 - 12:05- Gündem G: 30 Ağu 2022 - 12:20

Son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar! Kocaeli'de oy kaybı yüzde 13

ORC Araştırma Şirketi'nin Rize, Trabzon, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İstanbul'da yaptığı anketin sonuçları paylaşıldı.
Son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar! Kocaeli'de oy kaybı yüzde 13 mask
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2018 yılındaki seçimlere göre AKP, Rize'de yüzde 18, Trabzon'da yüzde 15, Kocaeli'de yüzde 13, Bursa'da yüzde 13, Ankara'da yüzde 10, İstanbul'da ise yüzde 12 oranında oy kaybetti. CHP ve İYİ Parti'nin ise 6 ilde de oy oranlarını yükseldiği anlaşıldı. 2023'te gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimine bir seneden daha az vakit kalırken araştırma şirketleri tarafından art arda anket sonuçları yayınlanmaya devam ediyor.

AKP'DE DÜŞÜŞ

ORC Araştırma Şirketi, katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sorduğu anketin il bazında sonuçlarını paylaşmaya başladı. Buna göre Rize, Trabzon, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İstanbul'da AKP'nin 2018'de gerçekleşen seçimlere göre oy oranının düştüğü görüldü.


RİZE'DE YÜZDE 18 OY KAYBI

2018 seçimlerinde Rize'de yüzde 64.8 oy alan AKP, bu ankette yüzde 18'lik düşüşle yüzde 46.8 oy oranına ulaştı. Yüzde 12,2 puan arttıran CHP ise oyunu yüzde 13'ten yüzde 25.2'ye arttırdı.

TRABZON'DA YÜZDE 15 OY KAYBI


Trabzon'da AKP'nin 2018'de yüzde 56 olan oy oranı yüzde 15.6 azalarak yüzde 40.4 oldu. CHP ile İYİ Parti'nin oyları yüzde 7.6 ve 8.3 arttı.

KOCAELİ'DE YÜZDE 13 OY KAYBI

AKP'nin Kocaeli'ndeki oy oranı, 2018'e göre yüzde 48.3'ten yüzde 13.2 azalarak yüzde 35.1 oldu. CHP yüzde 4.2, İYİ Parti ise yüzde 11 arttı.

BURSA'DA YÜZDE 13,8 OY KAYBI

Bursa'da AKP'nin 2018'de yüzde 46,2 olan oranı yüzde 13.8 azalarak yüzde 32.4 oldu. İYİ Parti yüzde 7, CHP yüzde 4,1 arttı.


ANKARA'DA YÜZDE 10 OY KAYBI

AKP'nin başkent Ankara'daki oyları 2018'deki yüzde 40.4'ten yüzde 10.3 azalarak yüzde 30.1 oldu. CHP yüzde 1.5, İYİ Parti yüzde 8.1 arttı.


İSTANBUL'DA YÜZDE 12 OY KAYBI

İstanbul'da AKP'nin oyları yüzde 42.7'den 12.5 azalarak yüzde 30.2 oldu. CHP yüzde 1, İYİ Parti ise yüzde 9.7 oy kazandı.

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30 Ağu 2022 - 12:05 - Gündem

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