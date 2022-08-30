30 Ağu 2022 - 12:24- Kültür-Sanat G: 30 Ağu 2022 - 12:25

"Çık Dışarıya Oynayalım" etkinliklerinde 17 bin çocuk doyasıya eğlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin "Çık Dışarıya Oynayalım" etkinliklerinden 17 bin 800 çocuk faydalandı.
"Çık Dışarıya Oynayalım" etkinliklerinde 17 bin çocuk doyasıya eğlendi mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 12 ilçede 24 noktada gerçekleştirdiği "Çık Dışarıya Oynayalım" adlı çocuk şenliği, Sekapark Uçurtma Tepesi’nde sezon finali yaptı. 19 Temmuz’da Gebze Kent Meydanı’nda start alan ve her ilçede birçok noktada gerçekleşen etkinliklerde çocuklar ve ebeveynler bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı. Etkinlikte yüz boyama, topaç boyama, bez çanta boyama, sıfır atık, sünger baskı gibi atölyeler, robotlar, animatörler, illüzyon gösterisi, çocuk zumbası, macera parkuru, baloncuk gösterisi, masal dinletisi, ödüllü yarışmalar ve ikramlar yer aldı. Kocaeli’nin tüm ilçelerinde gerçekleşen çocuk şenliğinde aileler çocukları ile yer alırken, eğlenceli ve öğretici etkinliklerde minikler coşku dolu anlar yaşadı. Etkinliklerden 17 bin 800 çocuk faydalandı.
# bir, ile, Büyükşehir Belediyesi

30 Ağu 2022 - 12:24 İHA Kocaeli- Kültür-Sanat

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"Çık Dışarıya Oynayalım" etkinliklerinde 17 bin çocuk doyasıya eğlendi mask
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