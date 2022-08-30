Darıca’da 30 Ağustos için tören düzenlendi

Darıca’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Tören çerçevesinde Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca sahilde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirdi. Çelenklerin sunulmasının ardından program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Programa ilçe protokolünün yanı sıra, siyasi parti temsilcileri, gaziler, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumunun ardından gençler, üstü açık otobüsle şehir turu attı.