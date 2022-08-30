Binlerce İzmitli Zafer Kortejinde buluşacak

İzmit Belediyesi 30 Ağustos Zaferinin 100’üncü yılını doyasıya kutlayacak. İzmitliler saat 16.00’da Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nin açılışının ardından saat 20.00’da Belsa Plaza önünde buluşarak Zafer Korteji gerçekleştirecek. İzmit Belediyesi Meydan’ında bir araya gelecek vatandaşlar zafer şarkılarıyla Kent Meydanına yürüyecek.
GÖKSEL İLE ZAFER COŞKUSU
Vatandaşlar kent meydanında bekleyen kalabalıkla birleşerek büyük bir heyecana ortak olacak. Kortejin ardından Saat 20.30’da Türk müziğinin önemli ismi Göksel sahne alacak ve tüm kent Büyük Zafer’in 100. Yılını şarkılarla coşku içinde kutlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.