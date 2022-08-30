Binlerce İzmitli Zafer Kortejinde buluşacak

İzmit Belediyesi 30 Ağustos Zaferinin 100’üncü yılını doyasıya kutlayacak. İzmitliler saat 16.00’da Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nin açılışının ardından saat 20.00’da Belsa Plaza önünde buluşarak Zafer Korteji gerçekleştirecek. İzmit Belediyesi Meydan’ında bir araya gelecek vatandaşlar zafer şarkılarıyla Kent Meydanına yürüyecek.



GÖKSEL İLE ZAFER COŞKUSU

Vatandaşlar kent meydanında bekleyen kalabalıkla birleşerek büyük bir heyecana ortak olacak. Kortejin ardından Saat 20.30’da Türk müziğinin önemli ismi Göksel sahne alacak ve tüm kent Büyük Zafer’in 100. Yılını şarkılarla coşku içinde kutlayacak.