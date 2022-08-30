Uzuner: 2. etap kampı verimli geçti

BAL temsilcimiz Gölcükspor’un Teknik Direktörü Ömer Faruk Uzuner, Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptıkları ikinci etap kampının ardından açıklamalarda bulundu

“MUHTEŞEM BİR KAMP MERKEZİ”

Uzuner yaptığı değerlendirmede "Fenerbahçe Topuk Yaylası Spor Tesislerinin muhteşem bir kamp merkezi olduğunun özellikle altını çiziyorum. İkinci etap kampında her geçen gün üstüne koyan bir takım olarak iyi çalıştık. Hazırlık maçlarında alt yapıdan gelen genç kaleci Hamza Memiş hariç, tüm futbolculara forma şansı verdik” dedi.

“ERTELEME İYİ OLDU”

Uzuner sözlerini şöyle tamamladı: “Oynadığımız hazırlık maçlarında eksikliklerimizi görerek tespit ettiğimiz bölgelere bir kaç transfer yapabiliriz. Takımımıza katkı sağlayamayacaklarını düşündüğümüz oyuncularla yollarımızı ayıracağız. Ligin başlangıç tarihi bir hafta ertelendi. Bu durum dezavantaj gibi görünse bile, daha iyi çalışarak avantaja çevirebiliriz. Liglerin bir hafta ertelenmesi ciddi bir süre. Eksikliklerimizi kapatmak ve sakatlık durumu olan oyuncularımızın daha sağlıklı bir şekilde aramıza dönmeleri için çok iyi oldu”.