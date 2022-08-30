Mehmet Sak: Skoru korumasını bildik

Kocaelispor yeni transferlerinden Mehmet Sak, Kırklarelispor maçında üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdi. Başarılı sol bek galibiyeti hak eden taraf olduklarını ifade etti.

ÖNEMLİ OLAN GÜZEL BAŞLANIÇTI

Maç boyunca üstün bir futbol ortaya koyduklarının altını çizen Mehmet Sak şu şekilde konuştu: Öncelikle kazandığımız için çok mutluyum. Üstün oynadık. Talihsiz bir gol yedik ve konsantrasyonumuz biraz olumsuz etkilendi. Ancak skoru korumasını bildik. Önemli olan güzel başlangıçtı, bunu başardığımız için çok mutluyum. Tüm arkadaşlarımın ayaklarına sağlık.

ONLAR BİZİM İTİCİ GÜCÜMÜZ

Bu taraftarın önünde oynamak benim için çok anlamlı ve gurur vericiydi. Onların bize olan destekleri bizim itici gücümüz oluyor. Taraftarımıza da çok teşekkür ederim ve sezon sonuna kadar aynı desteği vereceklerine inanıyorum. Allah’ın izni ile biz de kendilerine şampiyonluk hediye edeceğiz.