Alpay Çelebi: Keşke gol yemeden kazansaydık

Kocaelispor’un başarılı savunmacısı Alpay Çelebi, Kırklarelispor maçını daha farklı kazanabileceklerini ancak 3 puanın kendileri adına çok daha önemli olduğunu belirtti. Alpay gol yemeyi hiç sevmediğini de belirtti ve “Keşke gol yemeden kazansaydık” ifadesini kullandı.

KENDİMİ DAHA İYİ HİSSEDİYORUM

Yeni sezon öncesi hazırlıkların kendisi adına çok iyi geçtiğini belirten İzmitli futbolcu şu şekilde konuştu: Geçen sezon da Kocaelispor’daydım. Kampa yetişememiş, takıma geç katılmıştım. İstemediğim bir performans sergiledim. Bu sezon daha motiveyim ve kendimi daha iyi hissediyorum. Sezon öncesindeki kamp çalışmalarında da işler benim adıma iyi gitti. Maça gelirsem… Kazandığımız için mutluyum. Daha farklı bir skor alabilir, maçı erkenden bitirebilirdik. Ancak futbolda bunlar var. Önemli olan 3 puandı.

EKSİKLERİMİ BİLİYORUM

Gol yemekten nefret ediyorum. Keşke gol yemeden kazansaydık. Muhteşem taraftarımıza da destekleri için teşekkür ederim. Genç bir oyuncuyum ancak bir yandan da performans yaşıma geldim. Talihsiz sakatlıklarım oldu. Bana sahip çıktıkları için Kocaelispor camiasına teşekkür ederim. Formayı giydiğim her an elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Tabii ki eksiklerim var. İlerleyen haftalarda bunları kapatacağım ve yoluma devam edeceğim.