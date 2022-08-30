Engin Koyun’dan Belediye Derincespor’a teşekkür

Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun sezonun ilk maçında elde edilen galibiyetin önemine vurgu yaptı. Engin Koyun öte yandan, Belediye Derincespor’a örnek ev sahipliği için de teşekkür etti.

İYİ MÜCADELE ETTİK

3 puanı taraftara armağan eden Başkan Engin Koyun şu şekilde konuştu: Atmosferin biraz gergin olacağını öngörüyordum. Yeni futbolcularımız, taraftarımızın karşısına ilk kez çıktı ve üzerilerinde bunun gerginliği vardı. Sahada iyi bir mücadele eden bir Kocaelispor gördük. 2-1 kazandık ancak maçın skoru daha farklı olabilirdi. İlk maçlarda bunlar olabilir.

HER İHTİYACIMIZLA İLGİLENDİLER

Galibiyet önemliydi, bunu başardık. Galibiyeti öncelikle Kocaelispor taraftarımıza hediye ediyorum. Hocamızı ve futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Belediye Derincespor bize çok güzel bir zemin bıraktı. Zaten kendi kulübümüz, kesinlikle ayrı görmüyoruz. Bizlere ellerinden gelen her türlü katkıyı sağlıyorlar. Maç öncesinde de birçok ihtiyacımızla ilgilendiler. Onlara da yeni sezonda başarılar diliyorum.