Yağız Gül’den mutlusu yok

Kocaelispor’un 2005 doğumlu yeteneği Yağız Gül iyi bir oyundan sonra Kırklarelispor karşısında galip geldikleri için mutlu olduğunu belirtti. Yağız öte yandan güçlü oyunlarının sezon sonunda kendilerini şampiyonluğa ulaştıracağına inandığını belirtti.

TEŞEKKÜR ETTİ

Kocaelispor forması ile sahaya çıkmanın kendisi adına tarif edilemez bir duygu olduğunu ifade eden Yağız şu şekilde konuştu: Sezona iyi başladık, iyi de oynadık. İnanıyorum ki bu güçlü oyunumuzla sezon sonunda şampiyonluk da gelecek. İlk kez Kocaelispor formasını terlettim. Hocama, saha içinde bana yardımcı olan ağabeylerime çok teşekkür ediyorum.

BENİ AYAKTA TUTTU

Köyüme, aileme, alt yapıdaki hocalarıma, alt yapıdaki yönetici ağabeylerime ve oradaki takım arkadaşlarıma da ne kadar teşekkür etsem azdır. Onların varlığı beni ayakta tuttu, tutmaya da devam ediyor. Küçüklüğümden beri Kocaelispor hayranıyım. Bu kutsal forma ile sahaya girdiğimde tarif edilemez çok güzel duygular yaşadım. Allah’ım devamını nasip etsin inşallah.