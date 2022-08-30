Furkan Uludaş da tamam

Kocaelispor’un genç stoperi Furkan Uludaş ile 5 yıllık profesyonel anlaşma yapıldı. Geride bıraktığımız sezon Elit U-19 takımının kaptanlığını yapan Furkan, daha önceki yıllarda santrfor mevkisinde mücadele etmişti. Ayaklarına hakim, zamanlaması da oldukça iyi Furkan üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için mücadele edeceğini belirtti. Takımda profesyonel olmayan tek futbolcu Hasan Bekil’in de profesyonel anlaşmasının 2 Eylül Cuma günü yapılacağı belirtildi.