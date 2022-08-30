Furkan Uludaş da tamam

Kocaelispor’un genç stoperi Furkan Uludaş ile 5 yıllık profesyonel anlaşma yapıldı. Geride bıraktığımız sezon Elit U-19 takımının kaptanlığını yapan Furkan, daha önceki yıllarda santrfor mevkisinde mücadele etmişti. Ayaklarına hakim, zamanlaması da oldukça iyi Furkan üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için mücadele edeceğini belirtti. Takımda profesyonel olmayan tek futbolcu Hasan Bekil’in de profesyonel anlaşmasının 2 Eylül Cuma günü yapılacağı belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.