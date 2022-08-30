İskenderun, Muhammed Enes’i de aldı

Bu sezon iddialı bir kadro kuran İskenderunspor, İstanbulspor’dan kanat forvet Muhammed Enes Durmuş’u kiraladı. Sezon öncesinde Kocaelispor’un da listesinde yer alan Enes sağ kanatta oynuyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş alt yapısında forma giyen 25 yaşındaki futbolcu geride bıraktığımız sezon Şanlıurfaspor’da 32 lig maçında 5 gole imza attı.