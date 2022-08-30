30 Ağu 2022 - 16:25- Siyaset G: 30 Ağu 2022 - 16:26

CHP de 30 Ağustos çelengini sundu

Kocaeli Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. Yılı nedeniyle İzmit Kültür Tepesi’nde düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından CH...
CHP de 30 Ağustos çelengini sundu mask

Kocaeli Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. Yılı nedeniyle İzmit Kültür Tepesi’nde düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından CHP Kocaeli İl Örgütü de Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, İl Yönetim Kurulu üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve partinin emektar isimleri, İzmit Kültür Tepesi'nde Ata’nın huzuruna çıkarak parti çelengini takdim etti.
# başkanı, tarafından, ardından, Fatma Kaplan Hürriyet, chp, Atatürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı

30 Ağu 2022 - 16:25 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.976.413 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
CHP de 30 Ağustos çelengini sundu mask
CHP de 30 Ağustos çelengini sundu
“Zafer, ‘Zafer benimdir’ diyebilenindir” mask
“Zafer, ‘Zafer benimdir’ diyebilenindir”
Bilgin adaylığını resmen duyurdu! mask
Bilgin adaylığını resmen duyurdu!
“Seçimlerde ilk kez oy kullanacak 5 milyon 960 bin gencin oyuna talibiz” mask
“Seçimlerde ilk kez oy kullanacak 5 milyon 960 bin gencin oyuna talibiz”
CHP Derince’deki kongre iki adaylı gerçekleşebilir! mask
CHP Derince’deki kongre iki adaylı gerçekleşebilir!
CHP Derince’de Atasoy Bilgin adaylığını açıklıyor mask
CHP Derince’de Atasoy Bilgin adaylığını açıklıyor
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL