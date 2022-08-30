CHP de 30 Ağustos çelengini sundu

Kocaeli Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. Yılı nedeniyle İzmit Kültür Tepesi’nde düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından CHP Kocaeli İl Örgütü de Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, İl Yönetim Kurulu üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve partinin emektar isimleri, İzmit Kültür Tepesi'nde Ata’nın huzuruna çıkarak parti çelengini takdim etti.