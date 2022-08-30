Orman tedbirlerini ihlal eden 137 şahsa ceza

Orman yangınları ile mücadele kapsamında Kocaeli Valiliğince 1 Haziran ile 1 Kasım tarihleri arasında ormanlık alanlara girişler yasaklanmıştı. Ormanlık alanları kasten veya kusurlu davranışlar sebebiyle yangınlardan korumak amacıyla, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile asayiş timleri tarafından, jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan 10 ilçe, 258 mahallede piknik/mesire alanları, ormanlık alan vb. yerleri kontrol etmek amacıyla 1243 devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Bu çalışmalarda vatandaşlar konu hakkında bilgilendirildi. Yapılan bilgilendirmelere rağmen alınan tedbirleri ihlal eden 137 şahsa idari yaptırım uygulandı. Valilikten yapılan açıklamada vatandaşların can ve mal güvenliğinin temini, kamu düzeninin sağlanması amacıyla Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nın tüm unsurlarıyla aralıksız olarak faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.