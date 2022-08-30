30 Ağu 2022 - 18:06- Asayiş G: 30 Ağu 2022 - 18:07

Otomobilin çarptığı Yusuf yaşamını yitirdi 

Gebze'de otomobilin çarptığı bisikletteki Yusuf Bozkurt (16), yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı Yusuf yaşamını yitirdi  mask

Olay, dün akşam saatlerinde Kirazpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bisikleti ile evine giden Yusuf Bozkurt'a, otomobil çarptı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bozkurt, hayatını kaybetti. İşlemler sonrası ailesine teslim edilen Bozkurt'un cenazesi, ikindi vakti Veysel Karani Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. Sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. 
# ile, sağlık, ardından

30 Ağu 2022 - 18:06 DHA Kocaeli- Asayiş

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