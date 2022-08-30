30 Ağu 2022 - 19:38- Gündem G: 30 Ağu 2022 - 19:39

Dilovası’nda Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Dilovası’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Dilovası’nda Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı mask
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30 Ağustos Zafer Bayramı Dilovası’nda kutlanmaya başlandı. Çeşitli etkinliklerle gün boyu sürecek kutlamalar Belediye meydanında bulunan Atatürk heykeline çelenk konulması ile başlarken, törene Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, kurum Müdürleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından, çelenk töreni sona erdi. Kaymakam Kubilay ile Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir halkın bayramını kutlamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın günün anlam ve önemini anlatan mesajı okundu. Dilovası İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Üst Çavuş Yılmaz Doğan’da günün anlamını belirten bir konuşma yaptı. Daha sonra çeşitli okullardan katılan öğrencilerin şiir dinletileri ve türkü dinletisi gerçekleşti.

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30 Ağu 2022 - 19:38 İHA Kocaeli- Gündem

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