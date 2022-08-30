Özel bireyler denizin keyfini böyle çıkardı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 30 Ağustos zaferinin 100. yıldönümünde bu yıl ikincisi yapılan Engelsiz Deniz Festivali gerçekleştirildi. Festival çerçevesinde özel bireyler, Darıca Halk Plajı’nda denizin keyfini çıkardı. Kimi özel bireyler yüzerken, kimisi ise tekne, kano ve jet skiye binerek denizin üzerinde mutluluklarıyla renkli görüntüler oluşturdu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da çocuklarla birlikte kano ve jet skiye, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da bota binerek çocukların mutluluklarına ortak oldu.

"Engeli kardeşlerimizle birlikte hep beraber eğleneceğiz"

Ağustos ayının Türk milletinin tarihi açısından zaferlerle dolu bir ay olduğunu söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "26 Ağustos’ta büyük taarruz başladı, yurdumuzdan düşmanları püskürtmeye başladık. 30 Ağustos’u da Zafer Bayramı olarak kutluyoruz. Bu sene 100. senesi. İnanılmaz bir mücadele verildi. Sizlerin içinde bulunduğunuz mücadeleyle de çok yakın benzerliği olan bir mücadele. Memleketin bölünmez bütünlüğüne, bağımsızlığına, bayrağın inmeyeceğine, bu vatanın tek olacağına, yurdun hiçbir parçasının işgal edilemeyeceğine yürekten inanan insanlar, tüm engellere rağmen, tüm yokluklara rağmen inandılar, vazgeçmediler ve başardılar. Ben başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, ismini bildiğimiz, bilmediğimiz tüm kahramanlarımızı, vatan evlatlarımızı minnetle, rahmetle anıyorum. Böyle bir günde ikincisi düzenlenen bu festival ayrı bir güzellik katıyor. Ben başta Kent Konseyi başkanımıza, Darıca Kent Konseyi başkanımıza, Darıca Belediye başkanımıza ve tabii ki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ndeki çalışma arkadaşlarıma bu organizasyona katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bugün engelli kardeşlerimizin günü. Onlarla birlikte hep beraber eğleneceğiz" dedi.

“Denizlerin kıymetini biliyor ve bu kıymete sahip çıkmak için canla, başla çalışıyoruz”

Bir deniz kenti olan Darıca’da böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için çok mutlu olduklarını kaydeden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise "Darıca’mız özellikle Bayramoğlu bölgesiyle Marmara’nın incisi konumunda oldu. Tabii ki Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ve Darıca Belediyesi olarak son yıllarda yaptığımız yatırımlarla denizlerimiz artık daha temiz bir hale geldi. Balyanoz Koyu projemiz gibi, şu anda içerisinde bulunduğumuz halk plajımız gibi projelerle Bayramoğlu’nun cazibesini arttırdık. Bayramoğlu’nun yanı sıra Duduyev Sahili ve millet bahçesiyle birlikte ilçemize gerçekten günübirlik ziyaretçilerin fazlasıyla olduğu bir ortam haline geldi. Biz de denizlerin kıymetini biliyor ve bu kıymete sahip çıkmak için canla, başla çalışıyoruz. İlçemizin kalkınması, gelişmesi için her zaman iş birliği içerisinde olduğumuz Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve ekibine hem festivalin yapılmasından dolayı hem de Darıca’mıza vermiş olduğu desteklerden dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz" diye konuştu.