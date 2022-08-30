Edinilen bilgiye göre, yüzde 80 zihinsel engelli Tuğba M. (20), 27 Ağustos günü 23.00 sıralarında İzmit ilçesinde kayboldu. Ailenin kayıp ihbarı üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genç kızı aramaya başladı. Bugün 11.00 sıralarında kayıp olarak aranan Tuğba M., sahilde bulundu. Kızın yanında bulunan Y.S. ise gözaltına alındı. Emniyete götürülen Y.S. ifadesinde kızı tanımadığını söyledi. Şahsın emniyetteki sorgusu sürüyor.
30 Ağu 2022 - 19:41- Asayiş Güncelleme: 30 Ağu 2022 - 19:42
Engelli kızın yanında bulunan kişinin ifadesi ortaya çıktı
Kocaeli’de 3 gün boyunca kayıp olan yüzde 80 zihinsel engelli genç kız, yanında bir şahısla beraber bulundu. Gözaltına alınan şahıs ifadesinde genç kızı tanımadığını söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.