31 Ağu 2022 - 09:25- Asayiş G: 31 Ağu 2022 - 09:26

Kocaeli’de prefabrik ev alev alev yandı

Başiskele'de bulunan tek katlı prefabrik ev, çıkan yangında tamamen kullanılmaz hale geldi.
Kocaeli’de prefabrik ev alev alev yandı mask
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Olay, Başiskele Aydınkent Mahallesi, Hacı Mecit Bulvarı'nda bulunan prefabrik evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.B’ye ait tek katlı prefabrik evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Çevredeki vatandaşların durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, prefabrik ev kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında prefabrik evde kimsenin olmaması faciayı önledi. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, bir, polis, Başiskele, Aydınkent Mahallesi, Hacı Mecit Bulvarı

31 Ağu 2022 - 09:25 İHA Kocaeli- Asayiş

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