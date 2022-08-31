Binlerce kişi fener alayında buluştu

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100 yıldönümü il genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. İzmit ilçesinde gerçekleştirilen kutlamalarda 7’den 70’e binlerce vatandaş Kocaeli Valiliği tarafından gerçekleştirilen fener alayında buluştu. Meydanda başlayan ve Fevziye Camii önünde biten yürüyüşte ellerinde meşalelerle yürüyen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar yürüyüşte ellerinde bayraklarla marşlar ve şarkılar söyledi. Fener alayına katılan 75 yaşındaki Mustafa Günaydın, "Ben pankarta duygularımı yazıyorum yani bir mesaj veriyorum. Biz kardeşiz bu ülkeyi ve birbirimizi sevelim. Farklılıklar bizim güzelliklerimiz" dedi.
Motosiklet ve bisikletliler de korteje katıldı
Gebze ilçesinde ise ilçe protokolü vatandaşlarla birlikte yürüyüş yaptı. Çeşitli motosiklet ve bisiklet kulüplerinden onlarca vatandaş kent meydanında bir araya geldi. Motosiklet ve bisiklet sevdalılarının gerçekleştirdiği kortej renkli görüntüler oluşturdu. Kent meydanında başlayan tur, Darıca ilçesinde sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
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Erol Demirbek Türk - İSMAİL KAHRAMAN GÖRSÜN, ZAT I ALİLERİ YUNANLA İNGİLİZLE FRANSIZLA YANİ İŞGAL GÜÇLERİ İLE SAVAŞMADIĞIMIZI ÇATIŞMADIĞIMIZU SÖYLEMİŞ , O BELKİ DEDESLERİNDEN DİNLEMEMİŞ DUYMAMIŞ SADECE MEMLEKETİNDE YAŞAMIŞ OLANLAR YUNAN SAVAŞINI BİLMEZLER AMA EN AZINDAN PONTUS HINÇAK VB.DİĞER İÇ DÜŞMANLARLA ÇATIŞMAMIZI BİLİRLER .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.