31 Ağu 2022 - 09:35- Gündem G: 31 Ağu 2022 - 09:40

Göksel geldi, İzmit'te hayat durdu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Göksel sahne aldı. Alanı dolduran binlerce kişi Göksel’in şarkılarıyla coştu.
Göksel geldi, İzmit'te hayat durdu mask
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Kocaeli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı coşkuyla kutlandı. İzmit Belediyesi’nin düzenlediği organizasyonda, ünlü sanatçı Göksel kent meydanında sahne aldı. Binlerce kişinin katıldığı konser, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Ünlü şarkıcı dansıyla dikkatleri üzerine çekti. Göksel, zaman zaman hayranları ile düet yaptı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ünlü sanatçıya isminin yazılı olduğu Kocaelispor forması hediye etti. Sık sık sahnede dans eden Göksel, hayranlarını da eşlik etmeye davet etti. Gecenin sonunda ünlü sanatçı uzun süre alkışlandı.
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31 Ağu 2022 - 09:35 İHA Kocaeli- Gündem

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