Kocaeli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı coşkuyla kutlandı. İzmit Belediyesi’nin düzenlediği organizasyonda, ünlü sanatçı Göksel kent meydanında sahne aldı. Binlerce kişinin katıldığı konser, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Ünlü şarkıcı dansıyla dikkatleri üzerine çekti. Göksel, zaman zaman hayranları ile düet yaptı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ünlü sanatçıya isminin yazılı olduğu Kocaelispor forması hediye etti. Sık sık sahnede dans eden Göksel, hayranlarını da eşlik etmeye davet etti. Gecenin sonunda ünlü sanatçı uzun süre alkışlandı.
31 Ağu 2022 - 09:35- Gündem Güncelleme: 31 Ağu 2022 - 09:40
Göksel geldi, İzmit'te hayat durdu
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Göksel sahne aldı. Alanı dolduran binlerce kişi Göksel’in şarkılarıyla coştu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.