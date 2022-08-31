31 Ağu 2022 - 09:43- Asayiş G: 31 Ağu 2022 - 09:55

Halk otobüsünde tekme tokat kavga

Derince'de halk otobüsünde tartışan 2 grup arasında kavga çıktı. Taraflar, tekme tokat birbirine girerken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Halk otobüsünde tekme tokat kavga mask
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, akşam saatlerinde Derince ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki otobüste henüz bilinmeyen bir nedenle 2 grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar halk otobüsü içerisinde birbirini tekmeler atarken, sürücü otobüsü yol kenarına çekti. Olay anı halk otobüsünde bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde 2 grubun birbirine tekme tokat saldırdığı ve otobüste bulunan bazı kişilerin çığlıklar atarak o anları izlediği görüldü.
# otobüs, tarafından, bir

31 Ağu 2022 - 09:43 DHA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.974.934 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Erol Demirbek Türk - artık kavgalar gruplar arası olacak şekilde büyüdü. DAHA DA BÜYÜYECEK , KÖYDEN KENTE GÖÇ . AKRABALARIN AYNI MAHALLEYE YERLEŞMESİ , GELİNEN YERE UYUMU ZORLAŞTIRMAKTA VE 2 İLİN VEYA İL İLE KÖYÜN ÇATIŞMASI GRUPLAR HEMŞEHRİLER , AŞİRETLER , TARZINDA BÜYÜMESİ NORMALDİR BU KAVGACI KARDEŞLERİMİZ YARIN BİR SAVAŞ VEYA İŞGALE UĞRADIĞIMIZDA YURDU SAVUNACAK İNSANLARIN BAŞINDA GELECEKLERDİR .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Ağustos 11:25

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Engelli kızın yanında bulunan kişinin ifadesi ortaya çıktı mask
Engelli kızın yanında bulunan kişinin ifadesi ortaya çıktı
Thodex'in kurucusu Fatih Özer, yakalandı mask
Thodex'in kurucusu Fatih Özer, yakalandı
Yoldan geçenlere küfür edip, silah çekti mask
Yoldan geçenlere küfür edip, silah çekti
Bıçakla birbirlerine girdiler, otomobil kana bulandı mask
Bıçakla birbirlerine girdiler, otomobil kana bulandı
Uyuşturucu madde alan gençleri şüpheli hareketleri ele verdi mask
Uyuşturucu madde alan gençleri şüpheli hareketleri ele verdi
Cafer Gürfidan vefat etti mask
Cafer Gürfidan vefat etti
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL