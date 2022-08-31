31 Ağu 2022 - 09:45- Gündem G: 31 Ağu 2022 - 09:46

Tatilciler, Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluk oluşturdu

30 Ağustos Zafer Bayramı tatiline hafta sonu ve pazartesi gününü de ekleyerek 4 günlük tatile çıkanlar dönüş yolunda Osmangazi Köprüsü İstanbul istikametinde yoğunluk oluşturdu.

Tatilciler, Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluk oluşturdu mask
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Hafta sonu tatiline pazartesi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da ekleyerek 4 günlük tatile gidenler İstanbul'a dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu. İzmit Körfezi’ni birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü’nde sabah saatlerinde başlayan trafikteki hareketlilik; akşamdan itibaren gittikçe yoğunlaştı. Yoğunluğun gece boyunca da devam etmesi bekleniyor.  
# 30 Ağustos Zafer Bayramı

31 Ağu 2022 - 09:45 DHA Kocaeli- Gündem

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