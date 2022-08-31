Tatilciler, Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluk oluşturdu

Hafta sonu tatiline pazartesi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da ekleyerek 4 günlük tatile gidenler İstanbul'a dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu. İzmit Körfezi’ni birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü’nde sabah saatlerinde başlayan trafikteki hareketlilik; akşamdan itibaren gittikçe yoğunlaştı. Yoğunluğun gece boyunca da devam etmesi bekleniyor.