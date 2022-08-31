Hafta sonu tatiline pazartesi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da ekleyerek 4 günlük tatile gidenler İstanbul'a dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu. İzmit Körfezi’ni birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü’nde sabah saatlerinde başlayan trafikteki hareketlilik; akşamdan itibaren gittikçe yoğunlaştı. Yoğunluğun gece boyunca da devam etmesi bekleniyor.
31 Ağu 2022 - 09:45- Gündem Güncelleme: 31 Ağu 2022 - 09:46
Tatilciler, Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluk oluşturdu
30 Ağustos Zafer Bayramı tatiline hafta sonu ve pazartesi gününü de ekleyerek 4 günlük tatile çıkanlar dönüş yolunda Osmangazi Köprüsü İstanbul istikametinde yoğunluk oluşturdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.