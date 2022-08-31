Ücretsiz balık ekmek dağıtılacak

İzmit Marina Esnafları Ticari Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karahasan yaptığı açıklamada, "İzmit Marina Esnafları Ticari Dayanışma Derneği'nin 2006 yılında almış olduğu kararla geleneksel hâle getirdiği "1 Eylül Dünya Barış günü ve Balık Av Sezonu" açılışı nedeniyle İzmitlilere ücretsiz balık ekmek vermeye devam edeceğiz. Bu sene 16'cısını düzenleyeceğimiz balık festivali iskeleye bağlı 7 Tekne restoranın katılımı ile 1 Eylül Perşembe günü saat 18:00 de başlayacaktır. İzmitli aileleri ücretsiz balık ekmek yemeye davet ediyoruz. Hayat paylaşıldıkça güzelleşir. Savaşsız ve sömürüsüz bir dünya dileklerimiz ile Balık Av Sezonunun bol ve bereketli geçmesini temenni ediyoruz" dedi.