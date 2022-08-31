Eğitime 10 milyonluk destek

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in, okullara bakım ve onarım destekleri çerçevesinde yürüttüğü çalışmaya sanayicilerden destek geldi. Son olarak, Dilovası Makine OSB (Organize Sanayi Bölgesi) Başkanı Sedat Silahtaroğlu ve Dilovası Makine OSB Bölge Müdürü Yaşar Yalamanoğlu’nu makamında ağırlayan Belediye Başkanı Hamza Şayir, eğitim için yapılacak 10 milyon desteğin müjdesini verdi. Sanayi Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapmış olduğu protokolle her OSB bir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile eşleştirilmişti. Bakanlık onayı ile gerçekleştirilecek bu proje çerçevesinde, Dilovası Mesleki ve Teknik Okulu’nun laboratuvarları, fiziki yapısı, atölyelerin teknolojik donanımları, bilgisayar ve teknik ihtiyaçlarının tamamı Makine OSB tarafından yenilenecek. Daha önce gerçekleştirilen tablet bilgisayar kampanyasının da sponsoru olan Makineciler OSB’nin, yaklaşık 10 milyonu bulacak yeni desteği ile öğrenciler daha modern imkanlarda eğitim alma şansı yakalayacak.

EN AZ 20 ÖĞRENCİ

Hatırlanacağı üzere, Makine OSB’nin destek verdiği Dilovası ENKA MTAL öğrencisi Zeynep Dila Kuyucu; üniversite sınavında, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Yabancı Dil Testinden (YDT) 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olmuştu. Eğitim yatırımlarının artarak devam edeceğini ifade eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve Makine OSB yöneticileri, önümüzdeki yıllarda ilk 1000’e Dilovası’ndan en az 20 öğrenci sokabilmek için seferber olduklarını ifade etti.