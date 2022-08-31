TFF 2.Lig’de yeni sezon son dakika şoklarıyla başladı      

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 1.Hafta geride kalırken, birbirinden çekişmeli maçlar oynandı. Kocaelispor ilk maçında Kırklarelispor’u 2-1 mağlup etti ve Zonguldak Kömürspor’un ardından haftayı ikinci sırada tamamladı. Son dakikalarda atılan goller açılış haftasına damga vurdu

İSKENDERUN, 102’DE ATTI

Güçlü bir kadro kuran İskenderunspor, transfer yasaklısı Balıkesirspor karşısında galibiyete 102. Dakikada, Kocaelispor’un eski futbolcusu İrfan Başaran’ın penaltı golüyle ulaştı. Ali Keten de mücadelede 11’de şans buldu. Diyarbekirspor, Uşakspor’u 90+7. dakikada Cihan Aydın’ın golüyle mağlup etti.

UĞUR CAN SEVİNDİ, YAĞIZ AKTAŞ ÜZÜLDÜ

Vanspor, sahasında Pazarspor’u 90+4’te, bir ara Kocaelispor ile antrenmanlara çıkan Yaser Hacımustafaoğlu’nun golüyle 1-0 yendi. Van ekibinde İzmitli Uğur Can maça 11’de başladı ve 70 dakika sahada kaldı. Pazarspor’un İzmitlisi Yağız Aktaş da 11’de maça başladı, 62 dakika mücadele etti. Trabzon 1461 FK, deplasmanda Adıyaman FK’yı 90+5’te Atalay Yıldırım’ın golü ile devirdi, 3 puanı cebine koydu.

ZONGULDAK’TAN 4 GOLLÜ ZAFER

Etimesgut ile Sarıyer 1-1 berabere kalırken, ev sahibi takım adına gol 22. dakikada Turan Yılmaz’dan, konuk ekip Sarıyer adına da gol Emir Can Sayar’dan geldi. İlk haftanın tek çift farklı galibiyetini Zonguldak Kömür aldı. Fethiyespor’u 4-2 mağlup eden Batı Karadeniz ekibinde golleri Eray Ataklı (2), Hüseyin Yılmaz ve Hakan Çevik kaydetti. Sinan Kalaycı’nın dublesi, Fethiye’ye yetmedi.

KEMAL CAN’IN TAKIMI MAĞLUP

Serik Belediyespor deplasmanda Kastamonuspor’u 2-1 ile geçti. Serik, Mehmet Demirözü’nün golü ile öne geçerken, Kastamonu Ergin Keleş karşılık verdi. Ancak bitime 7 dakika kala sahneye çıkan Erdi Zengin, Antalya temsilcisine 3 puan kazandırdı. Kastamonu ekibinde 41 numarayı giyen Kemal Can Aydemir 90 dakika sahada kaldı. Karacabey – Buca ve Ankara Demir – Kırşehir maçlarında gol sesi çıkmadı.