Özdoğan: Kocaelispor’u yenmeliyiz 

Kocaelispor’un pazar günü konuk olacağı Kırşehirspor FK’nün Teknik Direktörü Sinan Özdoğan, ligin ilk maçında golsüz berabere kaldıkları Ankara Demirspor maçını değerlendirirken, istedikleri oyunu sahada yansıtamadıklarına dikkat çekti, Kocaelispor’u hedef gösterdi

‘NİZAMİ GOLÜMÜZ VERİLMEDİ’

Rakipleri karşısında attıkları nizami golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesinden üzüntü duyduklarını belirten Sinan Özdoğan, "Her zaman sezonun ilk maçları zor olur. Bizler de bu bilinç içinde olduk ve lige çok çalışarak, iyi bir başlangıç yapmak için sahada varımızı yoğumuzu ortaya koyduk. Ankara Demirspor maçının bu nedenle zor geçeceğini biliyorduk ve öyle de geçti. Takımımın bu maçta ortaya koyduğu performanstan ve verdiği mücadeleden memnunum. Fakat şunu da söylemem gerekirse oyun olarak istediklerimizi sahaya tam olarak yansıtamadık. Bu nedenle etkili pozisyonlar üretemedik. Maçın ikinci yarısında attığımız gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Maçın ardından görüntüleri izledikten sonra, golümüzün ofsaytla uzaktan yakından alakası olmadığını gördüm. Ayrıca bulduğumuz iki net pozisyonu golle sonuçlandıramadık. Rakibe de çok pozisyon vermedik. Her şeye rağmen ilk maçta deplasmandan alınan bir puan iyidir” dedi.

“TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ, MAÇA BEKLERİZ”

Ankara deplasmanında yalnız bırakmayan tüm taraftarlara teşekkür eden Özdoğan, “Taraftarlarımızın ayağına ve yüreğine sağlık. Geldiler Ankara’da bizleri yalnız bırakmadılar. Onların desteği bizleri her zaman motive edecek ve bir sonraki maçlara daha iyi hazırlanmamıza vesile olacaktır. Her maçımızda bütün taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz” dedi.

“KAZANMAK ADINA HERŞEYİ YAPACAĞIZ”

Ankara Demirspor maçını unutup, hafta sonunda kendi saha ve seyircisi önünde ligin güçlü ekiplerinden Kocaelispor’la karşılaşacaklarını belirten Teknik Direktör Sinan Özdoğan, “Artık önümüzdeki maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız. Pazar günü, geçen sezon 1. Lig’ten düşen Kocaelispor’u ağırlayacağız. Kazanmak adına sahada her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.