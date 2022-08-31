Ümitler Dünya Judo Şampiyonası Karma Takımlar bronz madalya maçında Ukrayna’yı 4-3 yenen Millilerimiz, Dünya üçüncüsü unvanının sahibi oldu. 6 Kişilik Karma Takımda yer alan 3 Kocaelili sporcu, madalyanın alınmasında önemli rol oynadı.
31 Ağu 2022 - 15:10- Spor Güncelleme: 31 Ağu 2022 - 15:12
Kocaelili Judoculardan kurulu milli takım Dünya Üçüncüsü oldu
Ümitler Dünya Judo Şampiyonası Karma Takımlar bronz madalya maçında Ukrayna’yı 4-3 yenen Millilerimiz, Dünya üçüncüsü unvanının sahibi oldu. 6 Kişilik...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.