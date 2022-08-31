Oğuzhan Tüzün gümüşü kaptı  

Kıbrıs'ta düzenlenen Atıcılık Avrupa Şampiyonası’nda sporcumuz Oğuzhan Tüzün, Mixed Team (Karışık Takım) Kategorisinde gümüş madalya kazanarak, Avrupa 2'ncisi oldu. Yönetim kurulu yaptığı açıklamada “Sporcumuzu ve teknik ekibimizi tebrik ediyoruz” dedi.