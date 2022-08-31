31 Ağu 2022 - 15:12- Spor G: 31 Ağu 2022 - 15:13

Hüseyin Gümüşalan başpehlivan  

14. Softaoğlu Mehmed Pehlivan Yağlı Güreşleri Baş Pehlivanlık boyunda güreşçilerimizden Hüseyin Gümüşalan şampiyon oldu. Recep Kara’nın ikinciliği eld...
Hüseyin Gümüşalan başpehlivan   mask

14. Softaoğlu Mehmed Pehlivan Yağlı Güreşleri Baş Pehlivanlık boyunda güreşçilerimizden Hüseyin Gümüşalan şampiyon oldu. Recep Kara’nın ikinciliği elde ettiği güreşlerde pehlivanlarımız değişik boylarda bol madalya kazanarak kente döndü.

 

31 Ağu 2022 - 15:12 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.974.934 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Amatör spor kulüplerine 20 farklı ürün desteği mask
Amatör spor kulüplerine 20 farklı ürün desteği
Kadın A Milliler Almanya ile Bursa'da karşılaşacak mask
Kadın A Milliler Almanya ile Bursa'da karşılaşacak
Hüseyin Gümüşalan başpehlivan   mask
Hüseyin Gümüşalan başpehlivan  
DEVA’lılar stres attı     mask
DEVA’lılar stres attı    
Oğuzhan Tüzün gümüşü kaptı   mask
Oğuzhan Tüzün gümüşü kaptı  
Özdoğan: Kocaelispor’u yenmeliyiz  mask
Özdoğan: Kocaelispor’u yenmeliyiz 
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL