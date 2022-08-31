DEVA’lılar stres attı    

DEVA Partisi İl Yönetimi, 35 bin kişinin katıldığı Gebze mitingi, üye kayıt kampanyaları, esnaf ziyaretleri derken yoğun çalışma dönemi arasında halı sahada futbol oynayarak stres attı. Ali Babacan’ın Genel Başkanı olduğu Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kocaeli İl Teşkilâtı başarılı çalışmalarını sahada sürdürürken, bir yandan da halı sahada futbol oynuyor. İl Ekonomi Politikaları Başkanı Çağlayan Ateş’in hafif sakatlık geçirdiği maçta; il yönetiminde bulunan kadın üyelerin ve sahaya inmeyen yönetim kurulu üyelerinin, tribünlerden yaptığı esprili tezahüratlar ise sahadakileri güldürdü. DEVA Partisi Kocaeli İl Yönetim Kurulu’nun iki takıma ayrıldığı maç berabere bitti, dostluk kazandı.